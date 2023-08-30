فيديو المداهمة.. ضبط 3 مروّجين بحوزتهم نصف مليون قرص مخدّر بالرياض

نفذّت شرطة منطقة الرياض مداهمات أمنية عدة، استهدفت مروّجي المخدرات وأوكارهم التي استخدموها لترويج تلك السموم، وذلك في إطار حملة الحرب على المخدرات.
وأظهر مقطع فيديو قيام رجال الأمن بتتبع المروّجين والإطاحة بهم، واقتحام منزل ضبط بداخله أحد المروّجين وعُثر بحوزته على عدد كبير من الأقراص المخدرة.
وأوضح الأمن العام أن إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة ألقت القبض على 3 مقيمين من الجنسية السورية، بعد محاولتهم ترويج 442 ألف حبة إمفيتامين مخدّرة جاهزة للترويج.
وأضاف، أن الأقراص المخدّرة كانت مخبأةً داخل ألواح ألعاب ريشية، مبيناً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المتهمين وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.