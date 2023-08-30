فيديو المداهمة.. ضبط 3 مروّجين بحوزتهم نصف مليون قرص مخدّر بالرياض

وأوضح الأمن العام أن إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة ألقت القبض على 3 مقيمين من الجنسية السورية، بعد محاولتهم ترويج 442 ألف حبة إمفيتامين مخدّرة جاهزة للترويج.