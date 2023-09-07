فلاورد تطلق عملياتها في منطقة القصيم
أعلنت فلاورد، الوجهة الأولى في مجال توصيل الورود والهدايا أونلاين في منطقة الشرق الأوسط والمملكة المتحدة، عن إطلاق عملياتها في منطقة القصيم في المملكة العربية السعودية.
وكجزء من جهودها لتوفير خدماتها ومنتجاتها في جميع أنحاء المملكة، سيتمكن عملاء فلاورد الآن من إرسال واستقبال الورود والهدايا المتنوعة في 11 منطقة مختلفة. وستغطي فلاورد جميع مدن منطقة القصيم بما فيها بريدة، وعنيزة، والرس، والمذنب، والبكيرية، والبدائع، وغيرها.
وفي بيان لها، أعربت فلاورد عن سعادتها بإطلاق عملياتها في القصيم وتتطلع لخدمة عملائها في المنطقة، وهي دوماً تسعى لأن تكون عند حسن ظن جميع عملائها وتوفير خدماتها لأكبر شريحة ممكنة مع ضمان جودة عالية. قدرة فلاورد على التوسع جغرافياً وفي المنتجات والخدمات التي تقدمها تأتي من إيمان الناس ودعمهم وثقتهم بما تقدمه فلاورد. وتأمل الشركة بتغطية جميع مناطق المملكة في المستقبل القريب.
وتتميز القصيم بوفْرة المياه الجوفية، وتمدّ المملكة العربية السعودية بأفخر أنواع التمور والخضار، بالإضافة إلى تميزها بعمقها الحضاري وارتباطها بطرق الحج القديمة وتنوع مواقع التراث الثقافي على مر العصور، والقرى التراثية ومباني التراث العمراني والمواقع التاريخية المتعددة.
يذكر أن فلاورد هو متجر الكتروني تأسس عام 2017 معني بطلب الورود والهدايا عبر الإنترنت حيث تقوم بشراء الورود من أفضل المزارع في العالم وتوريدها إلى ورش عملها في جميع الدول التي تعمل بها ليتم تنسيقها من قبل المصممين المحترفين ومنسقي الورود. وتقوم الشركة بالتعاون مع عدد من المصممين والعلامات التجارية العالمية والمحلية لتقديم مجموعة واسعة من المنتجات كالشوكولاتة والحلويات والعطور وغيرها التي يتم توصيلها في نفس اليوم عبر خدمة التوصيل الخاصة بالشركة لضمان أفضل تجربة للعملاء.