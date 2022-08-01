"المقاولين" تطلق النسخة الثانية من جوائز التميز في قطاع المقاولات 2022 بالمملكة

وتضم جوائز المبادرة في نسختها الثانية، المسارات التالية: (أفضل مقاول تشييد، أفضل مقاول في خدمات التعدين، أفضل مقاول في تقديم خدماتٍ للمباني وتجميل المواقع، أفضل مقاول في جمع النفايات ومعالجتها وتصريفها، أفضل مشروع، أفضل شركة استشارية، أفضل مصنع، أفضل ابتكار، أفضل الشركات الصغيرة والمتوسطة، أفضل قائد، وأفضل قائدة).