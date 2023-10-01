"في تشرين نودع العنب والتين".. "الزعاق" يوضح أصل هذه المقولة

كشف خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق؛ عن سبب مقولة "في تشرين نودع العنب والتين".
وقال الزعاق؛ الشهر العاشر من شهور السنة الميلادية يُسمى شهر أكتوبر، وهو واحد من الشهور السبعة التي تتكوّن من 31 يوماً.
وأضاف، أن كلمة أكتوبر مأخوذة من اللفظ اللاتيني "أكتو"، والتي تعني الثامن، حيث إنه الشهر الثامن في التقويم الروماني، إذ يبدأ العام فيه عندما تتعامد الشمس عند خط الاستواء في شهر مارس، وبعد تحديث التقويم تمّت إضافة شهرَي يناير وفبراير ليكون أكتوبر ترتيبه العاشر.
وتابع في فيديو على حسابه في منصة "إكس"-تويتر سابقاً- أن شهر أكتوبر يُسمّى في العراق وبلاد الشام بـ"تشرين الأول" ويعني البداية، وفيه تنتهي الفواكه الصيفية، لذلك قال الأولون: "في تشرين نودع العنب والتين".
وأوضح أن أول أكتوبر يكون امتداداً لموسم تساوي الليل مع النهار، كما توجد فيه زيادة الليل على حساب النهار، وفي منتصفه يدخل موسم الوسم وتعتدل الأجواء، أما في نهايته فتنكمش الرطوبة على جميع السواحل، وتختفي جميع الزواحف والهوام السامّة والثعابين.