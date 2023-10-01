"في تشرين نودع العنب والتين".. "الزعاق" يوضح أصل هذه المقولة

وأضاف، أن كلمة أكتوبر مأخوذة من اللفظ اللاتيني "أكتو"، والتي تعني الثامن، حيث إنه الشهر الثامن في التقويم الروماني، إذ يبدأ العام فيه عندما تتعامد الشمس عند خط الاستواء في شهر مارس، وبعد تحديث التقويم تمّت إضافة شهرَي يناير وفبراير ليكون أكتوبر ترتيبه العاشر.