"ميول انتحارية".. 4 أعراض سلبية لتعاطي الهيروين ترصدها "مكافحة المخدرات"

وشملت الأعراض، وفق معلومات نشرتها الإدارة، اليوم، الميول الانتحارية، وضعف الجسم وضموره، والانخفاض الشديد في معدل نبضات القلب، واحتمالاً مرتفعاً للوفاة، والإصابة بالأمراض المعدية مثل الإيدز والالتهاب الكبدي الوبائي.