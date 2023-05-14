"ميول انتحارية".. 4 أعراض سلبية لتعاطي الهيروين ترصدها "مكافحة المخدرات"

أوضحت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، أن متعاطي مخدر الهيروين ذو ميول انتحارية، ومعرّض للإصابة بالأمراض المعدية، مثل الإيدز والتهاب الكبد.
وحدّدت الإدارة 4 أعراض سلبية لتعاطي مخدر الهيروين ذي الخصائص الإدمانية العالية وتأثيره السلبي المهبط للجهاز العصبي المركزي.
وشملت الأعراض، وفق معلومات نشرتها الإدارة، اليوم، الميول الانتحارية، وضعف الجسم وضموره، والانخفاض الشديد في معدل نبضات القلب، واحتمالاً مرتفعاً للوفاة، والإصابة بالأمراض المعدية مثل الإيدز والالتهاب الكبدي الوبائي.
ودعت الإدارة إلى الإبلاغ عن متعاطي الهيروين عبر رقم البلاغات (995)، أو البريد الإلكتروني أو أحد الأرقام (911) في مكة المكرّمة والرياض والشرقية، و(999) في باقي المناطق.