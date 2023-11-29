"سمن وزبد وجراد وفقع".. "الزعاق": هذا العام من السنوات الربيعية

قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق: إننا نعيش في الأيام الأخيرة من الوسم، ولدينا وَسْمان، وسمٌ حسابي وتكون مدته 52 يومًا من 12 أكتوبر حتى 2 ديسمبر، والوسم الواقعي تكون مدته 92 يومًا؛ لافتًا إلى أن هذه السنة من السنوات الربيعية بمعظم المناطق.