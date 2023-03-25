"البيئة" تتيح الحصولَ على رخصة تصدير للمنتجات المزروعة بمنطقة الدرع العربي

وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة قد حدّدت في وقت سابق شروطَ وضوابط تصدير محاصيل الخضار المزروعة في المساحات المكشوفة بمنطقة الدرع العربي؛ ومنها: أن يكون مصدر الخضار من مزارع تقع بمناطق: جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة، وهي المناطق التي تتوفر فيها مصادر المياه المتجددة، كما حددت الوزارة في الوقت نفسه الفئات المسموح لها بذلك، وهي المزارع المسجلة في مناطق الدرع العربي، والجمعيات التعاونية الزراعية، والشركات والمؤسسات التي لديها سجل نشاط تصدير المنتجات الزراعية.