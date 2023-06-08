شاهد.. ختام بانورامي لـ"مهرجان الفلكلور الوطني 2" بمشاركة 8 إدارات تعليمية

وكان المهرجان قد انطلق يوم 15 من شهر ذي القعدة الجاري؛ سعيًا من وزارة التعليم إلى تعزيز الموروث الشعبي والموروث الأصيل بين طلبة التعليم، وتسليط الضوء على التنوع التراثي، والفنون الأدائية، والرقصات والأهازيج التي تمتاز بها كل منطقة من مناطق المملكة؛ بهدف إثراء الطلاب وتعريفهم بالناحية التاريخية لهذه الفنون الشعبية، والأدوات المستخدمة في أدائها، والمناسبة التي تُقام فيها هذه العرضات والرقصات الشعبية، وفي ختام العروض كرّم مساعد مدير التعليم وفود الإدارات التعليمية المشاركة بالمهرجان، والجهات الداعمة.