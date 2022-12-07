"الغطاء النباتي" و"إيليون" الصينية توقعان اتفاقية لتوطين تقنيات التشجير

وتمتاز مجموعة إيليون الصينية، القائمة بصحراء كابتشي، بكونها شركة رائدة في مجال التشجير واستصلاح البيئة الصحراوية والأراضي الجافة، وتملك رصيدًا مميزًا من التجارب الريادية الناجحة في الزراعة بصحراء كوبوتشي الصينية - Kubuqi، والمعترف به من قبل الأمم المتحدة في مجال مكافحة التصحر وإدارته، إضافة إلى أنها تمتلك أنظمة وتطبيقات تستخدم فيها التكنولوجيا في جميع مراحل الزراعة وتنميتها، ومنها الذكاء الاصطناعي والبلوك شين، والطاقة النظيفة في تلك المشاريع.