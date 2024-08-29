اشتملت على 20 توصية.. صدور وثيقة المسجد النبوي للفتوى بختام ندوة "الفتوى في الحرمين"

وأكد أهمية ضبط الكلمة في بيان الدين وضبط الكلمة في بيان القرآن والسنة وضبط الكلمة في الفتوى، الذي له أثر كبير، لأن الكلمة إذا خرجت من قائلها المؤثر في الناس اليوم يتداولونها الناس إما شفهيًا وإما يتداولونها عبر وسائل التواصل المختلفة التى إذا طارت الكلمة شرقت وغربت ووصلت إلى الملايين من الناس لهذا كان من اللوازم أن نعين بعضنا بعضًا في ضبط الكلمة، وألا نعدو لغة العلم، فالعلم له لغة، بها يحترم صاحبها وله لغة في أداء العلم يحترم بها صاحبه ويؤخذ عنه بها وتحفظ وتنقل، فكلمات العلم إنما تحفظ إذا كانت بلغة وكلما كانت بلغة العلم التي هي مأخوذة من كتاب الله وسنة نبيه -صلى الله عليه وسلم- فإنها تؤخذ وتحفظ وتوعى وتبلغ للناس وتنشر، فضبط الكلمة أمر مهم في تحسين المقصود من رفع الحرج ومن بيان الدين في الفتوى والدعوة عامة.