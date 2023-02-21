القلعة الدوسرية والقرية التراثية بجازان تجذبان هواة التصوير.. في ذكرى يوم التأسيس

تحولت القلعة الدوسرية والقرية التراثية بجازان، لورش عمل ومواقع تصوير لهواة التصوير والأهالي، لالتقاط الصور الفوتوغرافية وإنتاج الأفلام الخاصة بيوم التأسيس؛ حيث تَوافد عدد كبير من المصورين والمخرجين وعشاق التصوير لالتقاط الصور للزوار في ساحات القلعة والقرية بالزي التراثي الخاص بيوم التأسيس.
وتُعد قلعة "الدوسرية" أحد أهم المعالم التاريخية والأثرية في منطقة جازان، إذ تتميز بطابعها التراثي والتاريخي، بوصفها متحفًا سياحيًّا في أعلى قمة بمدينة جيزان يمكن زيارتها والتمتع بموقعها الاستراتيجي بالمنطقة.
وتقع القلعة في أعلى قمة جبل في وسط مدينة جيزان تطل على البحر الأحمر، بُنيت على شكل مربع ومساحتها الإجمالية تُقدر بنحو 900 متر مربع، وتتكون القلعة من دورين وأربعة أبراج أسطوانية الشكل، وترتكز على قواعدٍ زِيد في ضخامتها حديثًا، ويتخلل الأبراج وجدرانها العديد من الفتحات المستخدمة للأغراض العسكرية، إلى جانب المتاريس الجنوبية والغربية التي أضيفت لتكون خطوطًا أولية دفاعية لبنائها المرتفع عن سطح البحر بنحو 250 مترًا.
واستُخدمت القلعة كحصن عسكري في عدة حقب تاريخية؛ فيما جعل منها الشيخ عبدالله القرعاوي في مدة نشره للعلم في منطقة جازان مقرًّا للتعليم والدراسة ونشر العلم بين طلاب المنطقة.
وفي عام 1351 أمَر الملك عبدالعزيز بإعادة ترميمها، لتكون مقرًّا للجيش السعودي؛ حيث انتهت عملية إعادة بناء القلعة في أوائل عام 1352، واستقرت في القلعة أول حامية عسكرية سعودية بها.