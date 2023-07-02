مع دخولها الأسبوع الثاني عشر.. اشتباكات السودان تتصاعد غرب البلاد

وكانت محادثات استضافتها جدة برعاية الولايات المتحدة والسعودية قد عُلقت، حيث أعربت الدولتان، في وقتٍ سابق، عن قلقهما البالغ إزاء الانتهاكات الجسيمة لوقف إطلاق النار من قِبل كل من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.