مذكرة تفاهم لزراعة 80 ألف شجرة ونثر 60 مليون بذرة في محمية الملك عبدالعزيز الملكية

وقَّعت هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية على هامش حفل إطلاق "أسبوع البيئة 2024" في مركز "ذي أرينا" بالرياض اليوم، مذكرة تفاهم مع مؤسسة تنمية الغطاء النباتي (مروج)؛ وذلك لتعزيز تعاونهما في تنمية الغطاء النباتي والتنوع الأحيائي، وإقامة فعاليات نثر البذور، وتحديد مواقع الاحتياج والأنواع المناسبة منها وزراعتها داخل نطاق المحمية، وهو ما يتوافق مع الأهداف البيئية لرؤية 2030، ومخرجات مبادرة "السعودية الخضراء"، والمستهدفات الإستراتيجية الشاملة لعام 2030 للمحميات الملكية.