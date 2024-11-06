أكثر من 18 مليار ريال حصيلة اتفاقيات وإطلاقات "بيبان 24" في يومه الأول لدعم ريادة الأعمال

ووقّعت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، اتفاقيات تعاون مع عددٍ من البنوك المحلية، إذ شملت اتفاقيات مع بنك الرياض لتقديم محفظة تمويلية بقيمة 3 مليارات ريال، كما تمّ الاتفاق مع مصرف الراجحي على محفظة تمويلية بقيمة 2.9 مليار ريال، إضافة إلى بنك البلاد بمبلغ 2.85 مليار ريال، وبنك الجزيرة بمليار ريال، ومصرف الإنماء بقيمة 800 مليون ريال، والبنك السعودي الفرنسي بقيمة 700 مليون ريال، وشركة عبداللطيف جميل بقيمة 25 مليون ريال؛ تهدف هذه المحافظ التمويلية إلى تعزيز قدرة المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في الحصول على الدعم المالي اللازم لمشاريعها، بما يُسهم في تحفيز نمو هذا القطاع المهم للاقتصاد الوطني.