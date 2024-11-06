أكثر من 18 مليار ريال حصيلة اتفاقيات وإطلاقات "بيبان 24" في يومه الأول لدعم ريادة الأعمال

شهد اليوم الأول من ملتقى "بيبان 24"، الذي تنظّمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، في الرياض، تحت شعار "وجهة عالمية للفرص"، توقيع أكثر من 17 اتفاقية ومذكرة تفاهم، وإطلاق عديدٍ من المبادرات الريادية والتمويلية بقيمة مالية تجاوزت 18 مليار ريال، وذلك بهدف دعم ريادة الأعمال في مختلف المجالات، وتعزيز مكانة المملكة كمركز عالمي لريادة الأعمال ومنصة متميزة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ووقّعت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، اتفاقيات تعاون مع عددٍ من البنوك المحلية، إذ شملت اتفاقيات مع بنك الرياض لتقديم محفظة تمويلية بقيمة 3 مليارات ريال، كما تمّ الاتفاق مع مصرف الراجحي على محفظة تمويلية بقيمة 2.9 مليار ريال، إضافة إلى بنك البلاد بمبلغ 2.85 مليار ريال، وبنك الجزيرة بمليار ريال، ومصرف الإنماء بقيمة 800 مليون ريال، والبنك السعودي الفرنسي بقيمة 700 مليون ريال، وشركة عبداللطيف جميل بقيمة 25 مليون ريال؛ تهدف هذه المحافظ التمويلية إلى تعزيز قدرة المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في الحصول على الدعم المالي اللازم لمشاريعها، بما يُسهم في تحفيز نمو هذا القطاع المهم للاقتصاد الوطني.
أما في مجال تعزيز التمويل وتوسيع فرص الدعم للمشاريع، فشهد كذلك اليوم الأول مجموعة من الإعلانات؛ إذ أعلن البنك الأهلي السعودي محفظة تمويلية بقيمة 3 مليارات ريال، والبنك السعودي الأول عن محفظة تمويلية بقيمة مليار ريال، إضافة إلى إعلان البنك العربي الوطني عن محفظة تمويلية بقيمة 1.1 مليار ريال، إلى جانب إطلاق منتج تمويل التجارة الإلكترونية بقيمة 500 مليون ريال.
وأبرمت "منشآت" اتفاقيات محلية ودولية عدة، شملت مذكرة تفاهم مع وزارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة الكورية؛ للتعاون في مجال التصنيف التقني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، خصوصاً في قطاع التقنية المالية، إضافة إلى برنامجٍ لدعم المشاريع الابتكارية بالتعاون مع الشركات الكبرى من كلا البلدين، بما يُسهم في تبادل المعرفة والتكنولوجيا بين الجانبين، إلى جانب المشاركة في الفعاليات الريادية المشتركة؛ مثل ملتقى بيبان ومؤتمر "Comeup" الكوري.
وفي إطار التعاون التجاري بين المملكة وكوريا، وقّعت "منشآت" اتفاقية مع جمعية الامتياز التجاري الكورية، بهدف تسهيل تبادل 50 علامة تجارية بين البلدين، وتوفير الدعم اللازم لنجاح هذه العلامات في الأسواق الجديدة، إضافة إلى المشاركة في معارض الامتياز التجاري؛ مثل معرض الامتياز السعودي ومعرض الامتياز الكوري، وتقديم برامج تدريبية وخدمات استشارية متخصّصة للعلامات التجارية الكورية الراغبة في التوسع محلياً ودولياً.
كما أعلن بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، تخصيص مبلغ مليار ريال لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال الربع الرابع من عام 2024، وذلك عبر نماذج التمويل المعتمدة، بالتعاون مع شركاء البنك، إضافةً إلى تدشين برنامج تمويل مخصّص للمنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع التعليم بالتعاون مع وزارة التعليم والشركاء من البنوك التجارية، وكذلك أعلن برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة) تخصيص مبلغ 350 مليون ريال لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر إصدار ضمانات تمويلية مع شركاء البرنامج.
وشهد الملتقى توقيع مذكرة تعاون بين "منشآت" و"SME Corporation Malaysia"، ويهدف التعاون مع الجانب الماليزي إلى تسهيل الوصول إلى الأسواق من خلال برامج وخدمات متنوّعة، وتبادل المعرفة من خلال مبادرات نقل وتبادل الخبرات في مجال الابتكار وريادة الأعمال، إضافة إلى تبادل العلامات التجارية المانحة للامتياز التجاري بين الطرفين، كما تمّ توقيع مذكرة تعاون مع شركة تطوير الامتياز التجاري الماليزية "بيرناس" لتقديم برامج تدريبية وخدمات استشارية، والمشاركة في معارض الامتياز بين البلدين، وتبادل الخبرات المتعلقة بالدراسات وآليات دعم الامتياز التجاري.
وعلى صعيد التعاون مع أوروبا، أبرمت "منشآت" مذكرة تعاون مع وكالة إستونيا لتطوير الأعمال والابتكار، بهدف تصميم ثلاثة برامج تعليمية متخصصة في الابتكار وريادة الأعمال تستهدف الطلاب في المرحلتَيْن الثانوية والجامعية، إضافة إلى برامج تدريبية لتطوير المهارات والكفاءات، بما يُسهم في تسريع نمو الشركات الناشئة.
وتعزيزاً للفرص الاستثمارية، أعلنت "منشآت"، 10,000 فرصة استثمارية، بالتعاون مع منصة "استثمر في السعودية"، ومنصة "فرصة"، إضافة إلى الجهات الشريكة؛ مثل المركز الوطني للقطاع غير الربحي، ومنصة "تسعة أعشار"، كما أعلنت "منشآت" إطلاق برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "كفالة" بقيمة 450 مليون ريال؛ لتوفير ضمانات تدعم استمرارية المشاريع وتسهّل الوصول للتمويل.