رابطة العالم الإسلامي تُدين تصريحات الحكومة الإسرائيلية بشأن "محور فيلاديلفيا"

وفي بيان للأمانة العامة للرابطة، ندد أمينها العام، رئيس هيئة علماء المسلمين، فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، بالانتهاكات الجسيمة والمتواصلة التي ترتكبها حكومة الاحتلال الإسرائيلي، استهتارًا بكل الأعراف والقوانين الدولية، وتقويضًا للمساعي الحميدة التي تُبذل من أجل وقف الحرب، مؤكدًا في هذا السياق؛ التضامن التام إلى جانب جمهورية مصر العربية في مواجهة كل المزاعم الإسرائيلية.