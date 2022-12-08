"مدخلي": مضامين إعلان الميزانية ترجمت حجم النمو والازدهار الاقتصادي لبلادنا

وأشاد بمضامين الكلمة الضافية لخادم الحرمين الشريفين والتفاصيل الواردة في تصريح سمو ولي العهد، حفظهما الله، مع إعلان ميزانية السعودية 2023، والتي تعكس حرص القيادة الرشيدة -أدام الله عزها- من خلال التوجيهات السامية منها للوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية بتلمس احتياجات المواطنين والمقيمين، والعمل على تنفيذ المشروعات التي تساهم بجودة الحياة وازدهار ونمو وتنويع الاقتصاد، والاستدامة المالية، بما يؤكد على الخطوات السابقة واللاحقة التي حرصت الدولة على الأخذ بها وصولاً للتعافي الاقتصادي وتفعيل مبادرات وسياسات الضبط المالي، وتطوير إدارة المالية العامة وكفاءتها؛ مما أسهم في تحقيق فائض في الميزانية، مع المحافظة على تحقيق المستهدفات الرئيسية للرؤية، حيث يتوقع أن يبلغ الفائض في عام 2022م نحو 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مع توجيه الفوائض المتحققة في الميزانية لتعزيز الاحتياطيات الحكومية، ودعم الصناديق الوطنية، وتقوية المركز المالي للمملكة؛ لرفع قدراتها على مواجهة الصدمات والأزمات العالمية.