بمهرجان ولي العهد للهجن 2022.. "الفايز" ينتزع الأسرع في أول السباقات الختامية

انتزع "الفايز" لمالكه ناجي مسفر العجمي، أفضلية الأسرع في أول السباقات الختامية بمهرجان ولي العهد 2022 لفئة الحقايق 2كم، بعد تحقيقه الفوز بتوقيت بـ2:56.278 وحصوله على المركز الأول في الشوط الثاني.
وشهدت أولى السباقات تنافسًا قويًّا بين المطايا اتضح بفوارق التوقيتات الضئيلة عند خط النهاية.
وجاءت بقية نتائج الفائزين في الـ14 شوط المخصصة للحقايق صباح اليوم على النحو التالي:
"هوايل" لـعلي عمر التركي، "ثمين" لـمحمد ناصر الهاجري، "سيوف" لـراشد محمد الهاجري، "الوسمي" لـسطام عواد الحمري، "سمحه" لـعلي عبدالله المري، "جلمود" لـصالح حمد المري، "الذيبة" لـسعد محمد المري، "نواف" لـمانع علي الشامسي، "رسميه" لـعبدالله علي المري، "المتحد" لـمحمد ناصر الهاجري، "درر" لـفرج محمد آل رزق، وأخيرًا "المهيب" لـراشد محمد المري.