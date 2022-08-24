بمهرجان ولي العهد للهجن 2022.. "الفايز" ينتزع الأسرع في أول السباقات الختامية

"هوايل" لـعلي عمر التركي، "ثمين" لـمحمد ناصر الهاجري، "سيوف" لـراشد محمد الهاجري، "الوسمي" لـسطام عواد الحمري، "سمحه" لـعلي عبدالله المري، "جلمود" لـصالح حمد المري، "الذيبة" لـسعد محمد المري، "نواف" لـمانع علي الشامسي، "رسميه" لـعبدالله علي المري، "المتحد" لـمحمد ناصر الهاجري، "درر" لـفرج محمد آل رزق، وأخيرًا "المهيب" لـراشد محمد المري.