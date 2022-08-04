"البيئة" تجدد دعوتها للشركات والمؤسسات الزراعية للتسجيل في "حصر"

وكان وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي قد دشّن مؤخرًا مشروع السجل الزراعي المطور "حصر"، الذي يستهدف القطاع الزراعي في المملكة بجميع أنشطته الزراعية والحيوانية، وجميع الحيازات الزراعية من خلال قواعد بيانات جيومكانية ويشمل المشروع 11 نشاطًا مختلفًا، وقد وفرت الوزارة أكثر من 655 موظفًا موزعين في 13 منطقة و151 محافظة ووحدة ومكتبًا تابعًا للوزارة يعملون على إصدار سجلات زراعية.