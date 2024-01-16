فعاليات "لحظات العلا" تقدم للزائرين أجمل اللحظات وأعذب الألحان

"لحظات العلا".. هي لحظات تُطبع في ذاكرة الحضور الذي يتواجد في مدينة العلا لإرتشاف عبقها التراثي والتاريخي على أنغام الحفلات الموسيقية، وأبرزها حفل الأوركسترا السويسرية، الذي سينطلق ضمن فعاليات مهرجان شتاء طنطورة في العلا يوم 19 يناير، وكذلك بطولة ريتشارد ميل العلا لبولو الصحراء، التي ستقام في 17 يناير.
وسوف تقدم الأوركسترا السويسرية أجمل الأنغام الملحمية الآسرة للقلوب، والمقطوعات الكلاسيكية الخالدة في الذاكرة، بقيادة المبدعة لينا-ليزا فوستندورفر، لمجموعة من أمهر العازفين والفنانين المتخصصين بالموسيقى الكلاسيكية والرومانسية.
ولا يكتمل الحفل إلا بمكان راقي يليق بالفعالية، حيث ستقام الأوركسترا الموسيقية في قاعة المرايا، تلك القاعة التي تنهض من الرمال مثل السراب، حيث تُغطي هيكل المبنى ألواح عاكسة تُظهر جمال العلا وتتناغم مع المناظر الطبيعية وسط الأودية الصحراوية، حيث تشكل قاعة مرايا لوحة فنية معاصرة تُظهر التراث العريق للمنطقة، وتحتضن مشهد الثقافة والفنون المزدهر في العلا، ولقد وفرت منصة روح السعودية كافة المعلومات عن الفعالية إضافة الى التذاكر على الموقع .
وفيما يعود لبطولة ريتشارد ميل العلا لبولو الصحراء، فهي ستقام على مدى أربعة أيام، وهي فعالية مرموقة في عالم الفروسية، وتستضيف هذا العام نخبة من أهم محترفي هذه الرياضة في الوطن العربي، وجميع أنحاء العالم. فهي ستوفر أجواء مثالية لجميع أفراد العائلة، مع نشاطات مخصصة للأطفال تتضمن زيارة حديقة الحيوانات الأليفة، ويمكن الحصول على التذاكر من خلال الرابط
وتتوافق فعاليات لحظات العلا مع ما تشهده المملكة هذه الأيام من نشاط سياحي ملحوظ، تزامنا مع فعاليات موسم الشتاء التي تناسب الأطفال والشباب وكل أفراد العائلة، حيث يتمتع شتاء السعودية بأجواء مميزة وتجارب رائعة، ويشمل موسم هذا العام أكثر من 17 ألف فعالية متنوعة بين العديد من التجارب والخيارات، كما تزخر المملكة في الشتاء بالتنوع الطبيعي والمناخي، إلى جانب العمق التاريخي والثقافي، وكرم الضيافة الحفاوة المشهود بها للمجتمع السعودي الأصيل.
وتأتي فعاليات الشتاء هذا العام في وقت أصبح فيه إصدار التأشيرة والقدوم للمملكة أكثر سهولة ويسرا من أي وقت مضى، حيث توفر المملكة عددا من التأشيرات التي تتيح جميعها السياحة وحضور الفعاليات، وأداء العمرة والزيارة، والتجول في جميع أنحاء المملكة، وهي تأشيرة العمرة، وتأشيرة السياحة، وتأشيرة المرور، وتأشيرة الأهل والأصدقاء، مع تمكين مواطني 63 دولة من إصدار التأشيرة الالكترونية أو عند الوصول، بالإضافة للمقيمين بالولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، وحاملي تأشيرات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والشنغن، والمقيمين بدول مجلس التعاون الخليجي. وبإمكان الراغبين في القدوم إلى المملكة، زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالتأشيرات في منصة "روح السعودية" ،للتعرف على التأشيرات المتاحة بعد إدخال المعلومات الأساسية.