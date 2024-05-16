مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالعليا يستأصل ورماً ضاغطاً على الحبل الشوكي مسبباً شللاً رباعياً لستيني

نجح مركز جراحة المخ والأعصاب بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالعليا، في إنقاذ ستيني من الشلل الرباعي ، بإجراء عملية معقدة لاستئصال ورماً ضاغطاً على الحبل الشوكي ، وإعادة قدرته على المشي مجدداً . ذكر ذلك الدكتور هاني عبدالعزيز استشاري جراحة المخ والاعصاب، الحاصل على الزمالة الكندية رئيس الفريق الطبي المعالج.
والذي قال بأن المريض اُحضر لطوارىء المستشفى عبر سيارة الإسعاف ، وهو يشكو من الشلل الرباعي في الأطراف العلوية والسفلية، وعدم القدرة على التحكم بعملية الإخراج. وبإجراء الفحص السريري والسماع لشكواه ، تبين أنه أجرى سابقاً عملية زراعة كلى وعانى من هبوط في القلب نتيجة إصابته بجلطات سابقة، بالإضافة إلى صعوبة التنفس واحتباس شديد للبول.
مفيداً بأنه تم تقديم الإسعافات الأولية له، ومن ثم تحويله إلى العناية المركزة، وإخضاعه لفحوصات دقيقة بأشعة الرنين المغناطيسي (M.R.I)، ومجموعة من التحاليل المخبرية. وقد كشفت نتائج الفحوصات عن وجود نزيف بالأوعية الدموية وورم ضاغط على الحبل الشوكي، بالفقرات الأولى حتى الرابعة العنقية.
وأضاف د.هاني أنه بعد دراسة كافة نتائج الفحوصات ومناقشة التفاصيل، تم اتخاذ القرار بإجراء عملية جراحية عاجلة، عبر تخدير نوعي في مدة لا تتجاوز 4 ساعات، للحد من المضاعفات الخطيرة التي قد يتعرض لها المريض، خاصة وأنه يعاني من تاريخ مرضي، يشمل إصابته بالأمراض القلبية ومشاكل حادة الكلى. وبعد اتخاذ كافة التدابير اللازمة تم إجراء جراحة دقيقة استغرقت 6 ساعات، استخدم فيها جهاز مراقبة الأعصاب أثناء العملية، وتقنيات الميكروسكوب المتطور، حيث تم عمل فتحة بمنطقة الرقبة وصولاً لمكان الورم بالفقرات العنقية، وتحرير الورم من التصاقاته واستئصاله بالكامل، ومن ثم فك الضغط على الأعصاب، وكذلك معالجة تشوه الشرايين الدماغية.
واختتم الدكتور هاني عبدالعزيز حديثه قائلاً، أن جهود الفريق الطبي تكللت بالنجاح ولله الحمد ، حيث نقل المريض بعد العملية للعناية المركزة، وخلال الساعات الأولى تبين تحسن التنفس لديه، وفي اليوم الثاني استطاع المريض تحريك قدميه ويديه ، وخرج من المستشفى في اليوم السابع وهو بصحة جيدة، مع إلزامه بالخضوع لبرنامج علاج طبيعي مكثف. مشيراً إلى أنه بعد خضوعه للعلاج الطبيعي بفترة حضر للعيادة وهو ماشياً على قدميه، وقد انتهت لديه مشكلة التنفس، وأصبح يحرك ذراعيه بسهولة تامة، واستطاع التحكم بعملية الاخراج بصورة طبيعية.