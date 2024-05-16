مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالعليا يستأصل ورماً ضاغطاً على الحبل الشوكي مسبباً شللاً رباعياً لستيني

وأضاف د.هاني أنه بعد دراسة كافة نتائج الفحوصات ومناقشة التفاصيل، تم اتخاذ القرار بإجراء عملية جراحية عاجلة، عبر تخدير نوعي في مدة لا تتجاوز 4 ساعات، للحد من المضاعفات الخطيرة التي قد يتعرض لها المريض، خاصة وأنه يعاني من تاريخ مرضي، يشمل إصابته بالأمراض القلبية ومشاكل حادة الكلى. وبعد اتخاذ كافة التدابير اللازمة تم إجراء جراحة دقيقة استغرقت 6 ساعات، استخدم فيها جهاز مراقبة الأعصاب أثناء العملية، وتقنيات الميكروسكوب المتطور، حيث تم عمل فتحة بمنطقة الرقبة وصولاً لمكان الورم بالفقرات العنقية، وتحرير الورم من التصاقاته واستئصاله بالكامل، ومن ثم فك الضغط على الأعصاب، وكذلك معالجة تشوه الشرايين الدماغية.