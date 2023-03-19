بالفيديو.. "الجابر": منظومة "ذات" خلف نجاحي.. والموسم الثاني استثنائي.. وخبرتي الإعلامية لا تتجاوز المستطيل الأخضر

وعد الكابتن سامي الجابر بأن تكون النسخة الثانية من برنامج "ذات" مع سامي الجابر، التي ستُعرض في شهر رمضان المبارك على شاشة قناة السعودية، استثنائية عن الموسم الماضي في ضيوفها وإخراجها وعرضها وإنتاجها بأعلى المعايير، وذلك في استديو متكامل ومجهَّز بأحدث التقنيات.
وأرجع في تصريح إلى "سبق" على هامش حفل تدشين هيئة الإذاعة والتلفزيون الدورة البرامجية لشهر رمضان المبارك 2023م استمرارية نجاح البرنامج في موسمه الثاني إلى وجود منظومة وفريق عمل متكامل من الإعداد والإنتاج إلى الإخراج، تعمل ليلاً ونهارًا لإنجاحه.. كاشفًا عن استضافة ضيوف مميزين خلال هذا الموسم.
واعترف "الجابر" بأن خبرته في المجال الإعلامي لا تتجاوز المستطيل الأخضر، لكنه تعلم الكثير في هذا البرنامج، وقال: "ليس الإعلام محصورًا في الظهور والشهرة بقدر ما يكون رسالة سامية كبيرة، تنقلها للمجتمع عبر الشاشة".
وأضاف: "نقلني البرنامج نقلة كبيرة بالرغم من أنني في البداية لم أكن متحمسًا، وكنت قلقًا وخائفًا من خوض التجربة، لكنه أصبح بعد ذلك هاجسًا وحبًّا وعشقًا وتحديًا بالنسبة لي".
ويطل برنامج ذات مع سامي الجابر في موسمه الثاني في شهر رمضان المبارك على شاشة قناة السعودية بعد أن حقق نجاحًا لافتًا في موسمه الأول.
ويأتي البرنامج ضمن قالب حواري شيق، ويستضيف شخصيات اعتبارية في المجتمع من مختلف الأوساط الاجتماعية والثقافية والسياسية والرياضية والفنية.
ويتناول "ذات" جوانب مختلفة من حياة الضيوف الشخصية والمهنية، ويكشف الغطاء عن ما لم يتم طرحه سابقًا للرأي العام عبر مجموعة من الفقرات الحوارية المتنوعة في أسلوب طرحها ومباشرة أسئلتها.
ويأتي "ذات" ضمن الدورة البرامجية لهيئة الإذاعة والتلفزيون خلال شهر رمضان المبارك، التي تضم مجموعة كبيرة من البرامج والمسلسلات، تتنوع بين الكوميدي والحواري والمسابقات والدراما والتشويق وبرامج الأطفال، تحاول الهيئة من خلالها تلبية تطلعات المشاهدين، وتقديم محتوى يخاطب جميع الفئات والأعمار.
وقدّم سامي الجابر برنامج "ذات" على شاشة قناة "السعودية" في رمضان 2022م عبر 19 حلقة على مدار الشهر الكريم.
وأطلقت هيئة الإذاعة والتلفزيون مساء أمس دورتها البرامجية لشهر رمضان المبارك 2023، بحضور وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون سلمان بن يوسف الدوسري، ونخب ثقافية وإعلامية في مقر هيئة الإذاعة والتلفزيون في الرياض، وبمشاركة عدد من الفنانين والإعلاميين والنجوم، الذين سيضيئون شاشات الهيئة بأعمالهم في شهر رمضان.
وتقدم الدورة البرامجية الرمضانية الجديدة للهيئة باقة ضخمة متنوعة من البرامج والمسلسلات، في مقدمتها مسلسل "قرة عينك" للنجمة الكويتية حياة الفهد.
وإضافة إلى ذلك، سوف تشهد الدورة ظهور علي العلياني عبر برنامجه الحواري "مراحل"، والنجم سامي الجابر عبر برنامجه "ذات".
وحرصت هيئة الإذاعة والتلفزيون من خلال تصميمها الدورة البرامجية الرمضانية على إرضاء الأذواق كافة، من خلال ضم نخبة من النجوم الذين سوف يثرون الشاشة بأعمالهم، بجانب حضور لافت للدراما المحلية، وتقديم عدد من البرامج الترفيهية والحوارية والإنسانية.