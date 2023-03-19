بالفيديو.. "الجابر": منظومة "ذات" خلف نجاحي.. والموسم الثاني استثنائي.. وخبرتي الإعلامية لا تتجاوز المستطيل الأخضر

وأضاف: "نقلني البرنامج نقلة كبيرة بالرغم من أنني في البداية لم أكن متحمسًا، وكنت قلقًا وخائفًا من خوض التجربة، لكنه أصبح بعد ذلك هاجسًا وحبًّا وعشقًا وتحديًا بالنسبة لي".