"السديس": مبادرة "حفاوة" تتضمّن زيارة المرضى والاحتفاء بشركاء النجاح وضيوف الرحمن

وقال الرئيس العام: إن "مبادرة حفاوة ستتضمّن زيارة منسوبي الرئاسة للمستشفيات في المشاعر المقدسة وتقديم القرآن الكريم وماء زمزم للمرضى من الحجاج"، مشيرًا إلى أن مبادرة حفاوة التي تعتبر أكبر مبادرة للرئاسة للترحيب والاهتمام بحجاج بيت الله، ولن تقتصر على ضيوف الرحمن فقط، بل ستمتدّ للاحتفاء برجال الأمن، وموظّفي القطاعات الحكومية المشاركة في منظومة الحج الذين يبذلون جهودًا جبّارة لخدمة الحجاج إلى جانب المتطوعين في الحج؛ كونهم شركاء نجاح يستحقون الاحتفاء بهم؛ لجهودهم في خدمة ضيوف الرحمن.