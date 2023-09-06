"الأوقاف" تكسب قضايا وقفية بمليار ريال.. أصولٌ عقارية وتعويضاتٌ مالية

كسبت الهيئة العامة للأوقاف، في سبيل حمايتها للأوقاف، عدداً من القضايا الوقفية، حيث صدرت لمصلحة الأوقاف التي تحت نظارتها مجموعة من الأحكام القضائية بلغت قيمتها قرابة مليار ريال؛ تمثلت في أصول عقارية، وتعويضات مالية؛ منها دعوى أقامتها مجموعة من المدّعين ضد أحد الأوقاف الثابت وقفيته منذ أكثر من مئة عام، وتمّ رد دعوى المدّعين وبقاء العقار المقدّر قيمته بـ 300 مليون ريال وقفاً لله تعالى.