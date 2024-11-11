روتانا لتأجير السيارت توقع اتفاقية مع المجدوعي شانجان لتعزيز أسطولها بأكثر من 1500 سيارة

في صفقة تعكس النمو المتسارع لسوق تأجير السيارت في المملكة، أعلنت شركة المجدوعي للسيارات، الوكيل المعتمد لعلامة شانجان في المملكة العربية السعودية، عن توقيع اتفاقية تعاون مع مجموعة شركات روتانا - لتأجير السيارات، وبموجب هذه الاتفاقية، ستقوم المجدوعي بتزويد روتانا بـ 1500 سيارة من طرازات شانجان المتنوعة موديل 2025، مما يعكس نمو السوق وزيادة الطلب على سيارات شانجان.
جرى توقيع الاتفاقية في صالة عرض شانجان بمدينة الخُبر بحضور السيد ياسر شاهين، المدير التنفيذي لعلامة شانجان لدى شركة المجدوعي للسيارات، و السيد سلطان عطالله الحربي رئيس مجلس إدارة مجموعة روتانا، إضافة إلى عدد من كبار المسؤولين من الشركتين.
وأكد السيد سلطان الحربي أن هذه الاتفاقية تأتي استجابة للطلب المتزايد من العملاء على طرازات شانجان المتنوعة، والتي تتميز بجودتها العالية وتصاميمها العصرية، إضافة إلى مواكبتها لأحدث التقنيات في قطاع السيارات. وأضاف الحربي: "نحن ملتزمون بتقديم الأفضل لعملائنا، سواء من حيث الخيارات المتنوعة أو الخدمات المبتكرة التي تلبي احتياجاتهم المتزايدة، ويعكس هذا التعاون مع المجدوعي للسيارات ثقتنا المستمرة في علامة شانجان، التي أصبحت من بين العلامات المفضلة في السوق السعودي بفضل أدائها الموثوق واعتمادها على أحدث معايير الجودة."
من جانبه، أكد السيد ياسر شاهين على أهمية العلاقة الاستراتيجية مع مجموعة شركات روتانا – لتأجير السيارات، مشيرًا إلى التزام المجدوعي للسيارات بتوفير أحدث طرازات شانجان للسوق السعودي، مما يسهم في تعزيز حصتها السوقية ويستجيب لتطلعات شرائح متعددة من العملاء في المملكة، وأشار شاهين إلى أن سوق تأجير السيارات تشهد نموًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة، مدفوعاً بعدة عوامل، منها:
• النمو الإقتصادي (زيادة الإنفاق السياحي والإقتصادي، خاصة مع رؤية 2030 التي تعزز السياحة)
• التوسع في البنية التحتية (تحسين شبكة الطرق والمطارات بشكل كبير وملحوظ، مما يسهل من حركة النقل)
• توجيهات المستهلكين (زيادة الطلب على خدمات النقل المرنة، خاصة بين الشباب والسياح)
• تكنلوجيا المعلومات (عتماد تطبيقات الهواتف الذكية للحجز والدفع، مما يسهل العملية على المستخدمين)
• الشركات المحلية والدولية (ظهور العديد من الشركات الجديدة، مما زاد من المنافسة وجعل الأسعار أكثر تنافسية)
يُذكر أن أسطول روتانا لتأجير السيارات يضم حاليًا 16,000 سيارة للتأجير موزعة على 86 فرعًا في مختلف أنحاء المملكة، بما فيها المطارات الرئيسية، وتُعد المجموعة من الحاصلين على شهادة الجودة العالمية (ISO)، مما يؤكد التزامها بأعلى معايير الخدمة والجودة في السوق.
هذا وتتشير التقديرات إلى أن سوق تأجير السيارات في المملكة العربية السعودية يشهد نموًا ملحوظًا، حيث يُقدر حجمه بنحو 2.20 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 3.42 مليار دولار بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 10% خلال هذه الفترة.