روتانا لتأجير السيارت توقع اتفاقية مع المجدوعي شانجان لتعزيز أسطولها بأكثر من 1500 سيارة

وأكد السيد سلطان الحربي أن هذه الاتفاقية تأتي استجابة للطلب المتزايد من العملاء على طرازات شانجان المتنوعة، والتي تتميز بجودتها العالية وتصاميمها العصرية، إضافة إلى مواكبتها لأحدث التقنيات في قطاع السيارات. وأضاف الحربي: "نحن ملتزمون بتقديم الأفضل لعملائنا، سواء من حيث الخيارات المتنوعة أو الخدمات المبتكرة التي تلبي احتياجاتهم المتزايدة، ويعكس هذا التعاون مع المجدوعي للسيارات ثقتنا المستمرة في علامة شانجان، التي أصبحت من بين العلامات المفضلة في السوق السعودي بفضل أدائها الموثوق واعتمادها على أحدث معايير الجودة."