مرشدة تربوية: النظافة والمظهر درع وقاية للطلاب من التنمّر داخل المدارس

وأوضحت الفداغ أن العناية بالمظهر لا تعني المظاهر المكلِفة أو اقتناء الملابس الباهظة، بل تبدأ من التفاصيل البسيطة كتنظيف الأسنان، والحرص على الاستحمام وتغيير الملابس يوميًا، إضافة إلى وجود أكثر من زي مدرسي نظيف يطابق اشتراطات المدرسة، مشددة على أن هذه العادات تمنح الطلاب حضورًا لائقًا بينهم وتقلل من فرص تعرّضهم للتنمّر.