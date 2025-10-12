مركز "استدامة" يطلق الموسم الثاني لمشروع توطين زراعة الزعفران في تبوك

وفي سياق تطوير القدرات الوطنية، نفّذ المركز حزمة متكاملة من البرامج التدريبية والورش التخصصية والأيام الحقلية، إلى جانب برامج الإشراف المباشر على مراحل الإنتاج والمعالجة، وذلك ضمن إستراتيجية شاملة لتمكين المزارعين من تبنّي التقنيات الحديثة وتحسين كفاءة الأداء الإنتاجي. كما يغطي نطاق المشروع سلسلة القيمة الكاملة للزعفران من الإنتاج حتى التسويق، من خلال تطوير أدوات القياس والتحليل، وإعداد الأدلة الإرشادية للممارسات المثلى في التجفيف والتخزين والتعبئة والتسويق وفق المعايير الدولية، بما يضمن جودة المنتج وتعظيم العائد الاقتصادي.