مركز "استدامة" يطلق الموسم الثاني لمشروع توطين زراعة الزعفران في تبوك

تواصل الفرق البحثية والتطبيقية في المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة (استدامة) تنفيذ أنشطة الموسم الثاني من مشروع توطين زراعة الزعفران في المملكة، ضمن منهجية علمية متكاملة تهدف إلى تطوير نماذج إنتاجية مستدامة تدعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في مجال الأمن الغذائي وتنويع القاعدة الاقتصادية الزراعية.
وأكد المدير العام للمركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة الدكتور خالد الرحيلي أن مشروع توطين زراعة الزعفران يمثل نموذجًا متقدمًا لمنهجية المركز في تطوير الحلول الزراعية المبتكرة، مشيرًا إلى أنه يأتي ضمن إستراتيجية شاملة لتعزيز قدرات القطاع الزراعي الوطني وتحقيق التحول النوعي نحو الزراعة المستدامة، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتنويع مصادر الدخل الزراعي.
من جهته، أوضح رئيس الفريق البحثي لمشروع الزعفران بمركز استدامة الدكتور سليمان الفيفي أن المركز يتبنى نهجًا تكامليًا في نقل التقنيات الزراعية المتقدمة من خلال شراكات علمية مع خبراء دوليين، بهدف إعداد كوادر فنية متخصصة في مناطق المملكة قادرة على إنتاج الزعفران وفق المعايير العالمية وضمان استدامة نقل المعرفة التقنية.
وفي إطار الدعم التقني المباشر للمزارعين، نفّذ المركز برنامجًا لتوزيع أكثر من 500 ألف كورمة (بصيلة زعفران) على المزارعين في المناطق ذات الملاءمة المناخية، حيث تصدّرت منطقة تبوك القائمة نظرًا لخصائصها المناخية المتميزة وطبيعة تربتها المناسبة لإنتاج الزعفران عالي الجودة.
وأشار الدكتور الفيفي إلى أن النتائج التحليلية للعينات المنتجة أظهرت مطابقتها التامة للمواصفة القياسية الدولية (ISO 3632) من حيث مؤشرات الجودة الأساسية، بما في ذلك اللون والرائحة ومحتوى الكروسين، مما يؤكد الجدوى التقنية للمشروع وقدرته على إنتاج زعفران سعودي منافس عالميًا.
وفي سياق تطوير القدرات الوطنية، نفّذ المركز حزمة متكاملة من البرامج التدريبية والورش التخصصية والأيام الحقلية، إلى جانب برامج الإشراف المباشر على مراحل الإنتاج والمعالجة، وذلك ضمن إستراتيجية شاملة لتمكين المزارعين من تبنّي التقنيات الحديثة وتحسين كفاءة الأداء الإنتاجي. كما يغطي نطاق المشروع سلسلة القيمة الكاملة للزعفران من الإنتاج حتى التسويق، من خلال تطوير أدوات القياس والتحليل، وإعداد الأدلة الإرشادية للممارسات المثلى في التجفيف والتخزين والتعبئة والتسويق وفق المعايير الدولية، بما يضمن جودة المنتج وتعظيم العائد الاقتصادي.
ويأتي المشروع متسقًا مع التوجهات الإستراتيجية لوزارة البيئة والمياه والزراعة نحو تعزيز الاستثمار في المحاصيل ذات العائد الاقتصادي المرتفع والكفاءة المائية العالية، بما يحقق التوازن المطلوب بين الجدوى الاقتصادية والاستدامة البيئية.
ويُجسّد مشروع توطين زراعة الزعفران التزام مركز "استدامة" بقيادة التحول النوعي في القطاع الزراعي السعودي، وتعزيز التنافسية الوطنية، وتطوير منظومة متكاملة للبحث والتطوير الزراعي، بما يسهم في بناء اقتصاد زراعي مستدام قائم على الابتكار والتقنيات الذكية.