789 مخالفة نقل ركاب دون ترخيص خلال أسبوع.. و"النقل" تطبّق الإجراءات

ضبطت الهيئة العامة للنقل عددًا من المخالفين بلغ 789 مخالفًا خلال الفترة من 11 إلى 17 أكتوبر 2025، لممارستهم نشاط نقل الركاب دون الحصول على ترخيص "الكدادة"، وذلك ضمن حملاتها الرقابية المستمرة في مختلف المناطق.
وأوضحت الهيئة أن من بين المخالفين، قام 506 مخالفين بأعمال تحضيرية "للمناهدة"، وهي الممارسات التي تسبق نقل الركاب، وتصل غرامتها المالية إلى 11,000 ريال، كما تُحتجز المركبة لمدة تصل إلى 25 يومًا عند تكرار المخالفة.
كما تم رصد 283 مخالفًا مارسوا النقل دون ترخيص، وتصل غرامة هذه المخالفة إلى 20,000 ريال، مع احتجاز المركبة لمدة 60 يومًا عند التكرار، بحسب النظام.
وبيّنت الهيئة أن النظام الجديد للنقل البري على الطرق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/188) بتاريخ 24 / 08 / 1446هـ، يُحظر ممارسة أي نشاط نقل بري على الطرق دون ترخيص، ويشمل ذلك عرض خدمات النقل أو التنقل أو التجمّع في مواقع انتظار الركاب.
وأكدت الهيئة أن حملاتها تهدف إلى رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة، والتشجيع على التعامل مع الناقلين النظاميين، وضمان الامتثال للأنظمة والتعليمات.