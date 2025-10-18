789 مخالفة نقل ركاب دون ترخيص خلال أسبوع.. و"النقل" تطبّق الإجراءات

وأوضحت الهيئة أن من بين المخالفين، قام 506 مخالفين بأعمال تحضيرية "للمناهدة"، وهي الممارسات التي تسبق نقل الركاب، وتصل غرامتها المالية إلى 11,000 ريال، كما تُحتجز المركبة لمدة تصل إلى 25 يومًا عند تكرار المخالفة.