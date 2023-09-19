دعوة للاستجمام والتأمل.. شاهد سحر الطبيعة الخلابة من "أكواخ جدة البحرية"

ويستمتع السياح نهارًا من داخل الأكواخ المطلة على البحر بمشاهدة أشعة الشمس التي تتسرب من خلال الفتحات الصغيرة داخل الكوخ الخشبي حتى تملأ الكوخ بإضاءة خافتة، مما يعطي شكلًا جماليًا وجوًا مختلفًا عن باقي الأوقات، فكل زمان يقضيه السائح داخل الكوخ له جماله وطابعه الخاص، بالإضافة إلى تجربة التأمل والاستمتاع بمشاهدة غروب الشمس إلى جانب الاستمتاع بنسيم البحر المعتدل، حيث تتزين الأكواخ ليلًا بمصابيح متلألئة في منظر بهيج يجعل العديد من زوار المنطقة تلتفّ من حولها لمنظرها الغني الجذاب.