استقبال مدارس التعليم العام في مكة المكرمة والمدينة المنورة الطلاب والطالبات مع العام الدراسي 1447هـ

وأكملت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة عبر 2,455 مدرسة، كافة استعداداتها لاستقبال أكثر من 500 ألف طالب وطالبة يقوم على تدريسهم أكثر من 38 ألف معلم ومعلمة، وتهيأت 2,384 مدرسة في محافظة جدة لاستقبال 714,273 طالبًا وطالبة، يعمل على تدريسهم 41,537 معلمًا ومعلمة.