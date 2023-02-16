"السديس" يؤكّد أهمية دور الإعلام في نشر رسالة الحرمين الشريفين

وقال "السديس": إن للإعلام ووسائله دورًا بارزًا في نشر رسالة الحرمين الشريفين للعالمين، منوهًا إلى ما يقدمه من جهود وفق تطلعات ولاة الأمر، حفظهم الله، في العناية بعمارة المسجد الحرام والمسجد النبوي وإبراز الدور التوجيهي والإرشادي وتقديم أرقى الخدمات لقاصديهما.