وزير الشؤون الإسلامية: تعيين الفوزان مفتيًا عامًا قرارٌ موفّق ينمّ عن حرص القيادة على اختيار العلماء

أشاد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بصدور الأمر الملكي الكريم بتعيين الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان مفتيًا عامًا للمملكة العربية السعودية، ورئيسًا لهيئة كبار العلماء، ورئيسًا عامًا للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، بمرتبة وزير.