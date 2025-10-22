وزير الشؤون الإسلامية: تعيين الفوزان مفتيًا عامًا قرارٌ موفّق ينمّ عن حرص القيادة على اختيار العلماء

أشاد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بصدور الأمر الملكي الكريم بتعيين الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان مفتيًا عامًا للمملكة العربية السعودية، ورئيسًا لهيئة كبار العلماء، ورئيسًا عامًا للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، بمرتبة وزير.
وأكد أن هذا القرار الموفّق، الذي صدر بناءً على ما عرضه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يُجسّد حرص القيادة الرشيدة على اختيار أهل العلم والفضل والخشية لتولي هذا المنصب الشرعي العظيم.
وأوضح الوزير آل الشيخ، في تصريح عبر حسابه الرسمي بمنصة "X"، أن سماحة الشيخ الفوزان يُعدّ خير خلف لخير سلف، لما يتميز به من علم راسخ، ومنهج سديد، وخبرة علمية ودعوية ممتدة.
واختتم آل الشيخ تصريحه بالدعاء بأن يوفّق الله الشيخ الفوزان، ويعينه ويسدده في خدمة الإسلام والمسلمين، وأن يديم على المملكة أمنها وتقدّمها وازدهارها في ظل قيادتها الحكيمة.