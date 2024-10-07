"جدة التاريخية" ينجز خطوات هامة في ترميم المباني التراثية وتحسين البيئة الحضرية

أنجز برنامج جدة التاريخية، التابع لوزارة الثقافة، في المرحلة الأولى من المخطط العام، تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية للمشروع التي تركز على تنمية المجال المعيشي في المنطقة. ويسعى البرنامج إلى تحويل جدة التاريخية إلى مركز جاذب للأعمال والمشاريع الثقافية، ومقصداً رئيساً لرواد الأعمال، من خلال استثمار المواقع التراثية والعناصر العمرانية الفريدة، لبناء بيئة إبداعية متكاملة تشمل واجهات بحرية ومساحات خضراء وحدائق مفتوحة.