وزير الإسكان يطلق معرض "ريستاتكس الرياض العقاري" في السابع من مارس

تحت رعاية معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل، تستعد مدينة الرياض لانطلاقة أكبر حدثٍ عقاريٍّ في المملكة، والمتمثل في النسخة السادسة والعشرين من معرض "ريستاتكس الرياض العقاري"، الذي يشغل كامل مساحة مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، استعدادًا لرفد كُبريات شركات التطوير العقاري والإسكاني والتمويلي، جنبًا إلى جنبٍ مع عدد من الشركات المُتمرّسة في خدمات المنظومة الإسكانية، والعقار، والتمويل في القطاعَين العام والخاص، بدءًا من السابع من شهر مارس وحتى العاشر منه.