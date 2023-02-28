وزير الإسكان يطلق معرض "ريستاتكس الرياض العقاري" في السابع من مارس

تحت رعاية معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل، تستعد مدينة الرياض لانطلاقة أكبر حدثٍ عقاريٍّ في المملكة، والمتمثل في النسخة السادسة والعشرين من معرض "ريستاتكس الرياض العقاري"، الذي يشغل كامل مساحة مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، استعدادًا لرفد كُبريات شركات التطوير العقاري والإسكاني والتمويلي، جنبًا إلى جنبٍ مع عدد من الشركات المُتمرّسة في خدمات المنظومة الإسكانية، والعقار، والتمويل في القطاعَين العام والخاص، بدءًا من السابع من شهر مارس وحتى العاشر منه.
وسيُمكِّن المعرض كافة الجهات المشاركة من استعراض أحدث منتجاتهم وخدماتهم المنصبَّة في مجال العقار التي تشهد تطورًا ملحوظًا من نسخةٍ إلى أُخرى؛ إذ تأتي هذه الجهود تُرجمانًا للدعم اللا محدود الذي يُقدمه سمو ولي العهد لهذا المجال، حيث استطاع عددٌ من الجهات المشاركة في المعرض بلورة مفاهيم العيش الحديث المُتناسبة مع الرؤية السعودية 2030، وتحسين المنتجات والحلول السكنية بما يرقى لتطلعات مواطني المملكة العربية السعودية.
وتقدم شركة رامتان، الشركة المنظمة "لمعارض ريستاتكس"، مجموعة من الورش واللقاءات التفاعلية المُكثفة في المجال العقاري؛ رغبةً منها في تعميق أواصر الوصل بين الجهات المشاركة، ورفع مستوى الوعي لزوار المعرض من مواطني المملكة العربية السعودية، حيث يتم تسليط الضوء سنويًّا على التطور الملحوظ للخدمات الإسكانية المُقدَّمة في المملكة من القطاعَين العام والخاص.
من جانبه، دعا الرئيس التنفيذي لشركة رامتان، الشركة المنظمة لمعارض "ريستاتكس العقارية"، محمد حسين الفراج، مواطني المملكة الراغبين في الاطلاع على الحلول الإسكانية المبتكرة لهذا العام، لزيارة معرض "ريستاتكس الرياض العقاري" في ساعات العمل الرسمية للمعرض، الذي يُثري معرفتهم بالعديد من الأسس العلمية والعملية المتينة في المجال العقاري، لتمدهم هذه الورش بالخبرة المعرفية الكافية، وتأخذ بيدهم للخطوة الأولى نحو تملك منازلهم الدائمة، وعقاراتهم الاستثمارية.
وأضاف: "نفخر بأن يكون معرض "ريستاتكس الرياض العقاري" الملتقى السنوي الأهم لصُنَّاع القرار العقاري والإسكاني والتمويلي في المملكة، ونحن نثمِّن ثقة كافة الجهات المشاركة، وإيمانهم بمدى فاعلية المعرض في أعمالهم العقارية، وهو ما نشهده كإدارة، أثناء رصد المخرجات العملية في كل نُسخة منه، والمتنوّعة بين الشراكات، الاتفاقيات، الصفقات، وعمليات الشراء المُباشرة، ونَعِد الجميع في هذا العام، بنسخة مُتجدِّدة وغنيّة بالبرامج النوعية".