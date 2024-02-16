"البديوي" يناقش مع وزير الدولة الألماني تداعيات الوضع في غزة

أكّد الأمينُ العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، ضرورةَ بذل المجتمع الدولي جميعَ الجهود لإنهاء الأزمة في قطاع غزة.
جاء ذلك خلال لقائه في مدينة ميونخ، اليوم، وزيرَ الدولة بوزارة الخارجية في جمهورية ألمانيا الاتحادية الدكتور توبياس ليندنر، وذلك على هامش مشاركة الأمين العام لمجلس التعاون في مؤتمر ميونخ للأمن العام بنسخته الـ60.
وشهد اللقاءُ مناقشةَ الوضع المأساوي في قطاع غزة. وأكّد الأمينُ العام لمجلس التعاون أهميةَ قيام الشركاء وحلفاء إسرائيل بالضغط عليها من أجل وقف عملياتها العسكرية ضد أرواح المدنيين الأبرياء في قطاع غزة، والمخالفة لكل القوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، والسماح للمساعدات الإنسانية بالدخول إلى قطاع غزة.
وذكر "البديوي" أن الجانبين اتّفقا على أن هناك العديدَ من اللقاءات والاستحقاقات في العلاقات الخليجية الأوروبية التي سيتمّ عقدها في عام 2024، التي من شأنها أن تسهم في تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية على الأصعدة كافة.