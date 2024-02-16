"البديوي" يناقش مع وزير الدولة الألماني تداعيات الوضع في غزة

وذكر "البديوي" أن الجانبين اتّفقا على أن هناك العديدَ من اللقاءات والاستحقاقات في العلاقات الخليجية الأوروبية التي سيتمّ عقدها في عام 2024، التي من شأنها أن تسهم في تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية على الأصعدة كافة.