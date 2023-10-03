معماريون عمانيون بـ"كتاب الرياض": آثار عمان تعود لـ6 آلاف عام.. والطابع الدفاعي يغلب عليها

وأوضح "الصقلاوي" خلال مشاركته في ندوة حوارية بعنوان "فنون المعمار العماني: القلاع والحصون نموذجًا" بمعرض الرياض للكتاب، اليوم "الثلاثاء"؛ أن مراحل بناء تحصينات العمران العسكري تعود إلى نحو ثلاثة آلاف عام قبل الميلاد، مرورًا بمرحلة ما بعد الإسلام، ثم الدولة العربية والنبهانية والعهود المتتالية، مضيفًا: أن الطابع التحصيني يتميّز به الإنسان العُماني وبنيانه ومسكنه، مع تنوع أشكاله من حيث الأبراج والحصون والقلاع والقصور التحصينية.