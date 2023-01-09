مركبة "المؤسس" التي استقلها قبل 90 عاماً تستوقف "خالد الفيصل" بمعرض ‫أكسبو الحج

واطلع الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة على جناح دارة الملك عبدالعزيز، وكان في استقباله أمين عام دارة الملك عبدالعزيز الدكتور فهد بن عبدالله السماري، وأطلعه على صور نادرة للملك عبدالعزيز طيب الله ثراه وتعد من أوائل صور جلالته في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ومدينة جدة.