في العِقد السابع من عمرها.. استئصال كتلة التهابية نادرة ينقذ مريضة من جلطة دماغية بالقصيم

وقال تجمّع القصيم الصحي: إن المريضة كانت مصابة بالتهاب فطري من النوع النادر في شغاف القلب، مع ارتجاع شديد في الصمامين الأورطي والميترالي، بالإضافة إلى وجود كتلة التهابية متحركة وملتصقة بالصمام الميترالي وذات خطورة عالية لإحداث جلطة دماغية، وإن الفحوصات كشفت عن وجود ورم في القولون الأيسر، مما دفع المركز إلى عقد اجتماع طارئ بين أطباء استشاريين من عدة تخصّصات لوضع خطة علاجيّة دقيقة وواضحة؛ بهدف الوصول إلى أفضل النتائج الطبية الممكنة.