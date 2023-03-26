في العِقد السابع من عمرها.. استئصال كتلة التهابية نادرة ينقذ مريضة من جلطة دماغية بالقصيم

تمكّن فريق جراحي اختصاصي في مركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب بالقصيم من إجراء جراحة نوعية مزدوجة وعالية الخطورة أسهمت في إنقاذ حياة مريضة في بداية العِقد السابع من عمرها.
وقال تجمّع القصيم الصحي: إن المريضة كانت مصابة بالتهاب فطري من النوع النادر في شغاف القلب، مع ارتجاع شديد في الصمامين الأورطي والميترالي، بالإضافة إلى وجود كتلة التهابية متحركة وملتصقة بالصمام الميترالي وذات خطورة عالية لإحداث جلطة دماغية، وإن الفحوصات كشفت عن وجود ورم في القولون الأيسر، مما دفع المركز إلى عقد اجتماع طارئ بين أطباء استشاريين من عدة تخصّصات لوضع خطة علاجيّة دقيقة وواضحة؛ بهدف الوصول إلى أفضل النتائج الطبية الممكنة.
وأفاد بأن المريضة خضعت للعملية الجراحية الأولى التي تم فيها استئصال الورم من القولون، وعقب ذلك قام الفريق الطبي بإجراء جراحة قلب عالية الخطورة أُزيلت فيها الكتلة الالتهابية مع تبديل الصمامين الميترالي والأورطي، وقد تكلل العمل الجراحي الذي استغرق 6 ساعات بالنجاح ولله الحمد.
وأكد تجمّع القصيم الصحي أن التدخل الجراحي مكّن المريضة من العودة لممارسة حياتها الطبيعيّة بعد خروجها من المركز، مع استمرار المتابعة في العيادات الخارجية لمركز القلب والتخصصات الأخرى ذات العلاقة بالمركز الذي استقبل أكثر من 52 ألف مراجعٍ خلال العام الماضي 2022م.