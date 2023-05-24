مسرعة inspireU تمكّن أكثر من 90 شركة ناشئة ليتجاوز مجموع الاستثمارات التي حصلت عليها 700 مليون ريال

وبهذه المناسبة، أشار المهندس معتز العنقري، الرئيس التنفيذي للاستثمار بمجموعة stc، إلى الدور الرائد لمسرعة inspireU في مجال دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة وتمكينهم لتطوير أعمال جديدة في المجال التقني باعتباره أحد الركائز الأساسية التي تقوم عليها استراتيجية stc في هذا المجال. وقال العنقري: "نجحت مسرّعة inspireU منذ إطلاقها للبرنامج بتمكين أكثر من 90 مشروع رقمي ناشئ بمختلف المجالات؛ وبلغت القيمة السوقية للاستثمارات والتعاملات المالية لمنتجات المشاريع التي احتضنها البرنامج أكثر من 12 مليار ريال. كما استفاد أكثر من 40 مليون مستخدم من مشاريع inspireU الريادية التي وفَّرت أكثر من 600 ألف فرصة عمل، الأمر الذي يؤكد مساهمة stc في تعزيز الاقتصاد الرقمي وخلق فرص العمل ودعم المحتوى المحلي عبر تحويل أفكار رواد الأعمال إلى مشاريع ناجحة".