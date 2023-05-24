مسرعة inspireU تمكّن أكثر من 90 شركة ناشئة ليتجاوز مجموع الاستثمارات التي حصلت عليها 700 مليون ريال

أعلنت مجموعة stc، ممكن التحول الرقمي في المنطقة، عن وصول قيمة الاستثمارات التي حصل عليها رواد الأعمال المشاركون في مسرعة inspireU إلى أكثر من 700 مليون ريال، كما أعلنت المجموعة أيضاً عن توسّع المسرعة من خلال إطلاق برنامج جديد يقدم دعماً إضافياً للشركات التقنية الناشئة، وذلك في إطار سعيها لدعم ريادة الأعمال وتمكين الابتكار في المملكة والمساهمة في تعزيز الاقتصاد الرقمي في المجالات التقنية.
وجاء هذا الإعلان خلال حفل تخريج الدفعة التاسعة من برنامج inspireU الذي أُقيم في مجمع الملك عبدالعزيز للاتصالات في الرياض، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن خالد العبدالله الفيصل رئيس مجلس إدارة مجموعة stc، ومعالي نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس هيثم بن عبدالرحمن العوهلي، والرئيس التنفيذي لمجموعة stc المهندس عليان بن محمد الوتيد، وشهد تقديم عرض شامل يتناول المشاريع التي يحتضنها البرنامج والبالغ عددها 71 مشروعاً.
وبهذه المناسبة، أشار المهندس معتز العنقري، الرئيس التنفيذي للاستثمار بمجموعة stc، إلى الدور الرائد لمسرعة inspireU في مجال دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة وتمكينهم لتطوير أعمال جديدة في المجال التقني باعتباره أحد الركائز الأساسية التي تقوم عليها استراتيجية stc في هذا المجال. وقال العنقري: "نجحت مسرّعة inspireU منذ إطلاقها للبرنامج بتمكين أكثر من 90 مشروع رقمي ناشئ بمختلف المجالات؛ وبلغت القيمة السوقية للاستثمارات والتعاملات المالية لمنتجات المشاريع التي احتضنها البرنامج أكثر من 12 مليار ريال. كما استفاد أكثر من 40 مليون مستخدم من مشاريع inspireU الريادية التي وفَّرت أكثر من 600 ألف فرصة عمل، الأمر الذي يؤكد مساهمة stc في تعزيز الاقتصاد الرقمي وخلق فرص العمل ودعم المحتوى المحلي عبر تحويل أفكار رواد الأعمال إلى مشاريع ناجحة".
واختتم العنقري: " تعتزم stc من خلال مسرعتها للأعمال inspireU بإطلاق برنامج متقدّم لتمكين الشركات الناشئة في طور النمو وتطويرها، ومساعدتها على تنمية أعمالها وزيادة حجم الإيرادات وتحسين قدراتها التنافسية في السوق بما يحقق بناء مستقبل مزدهر ومتقدم تقنياً، ترتكز عليه الاستثمارات الاستراتيجية والنمو المستدام."
وتضمنت الدفعة التاسعة مساراً خاصاً لدعم المشاريع في مجال الأمن السيبراني بالتعاون مع شركة sirar من stc، المزوّد الرقمي لخدمات الأمن السيبراني. ويهدف هذا المسار إلى تعزيز المحتوى المحلي وتمكين المشاريع السيبرانية الرقمية، حيث شهد تنظيم عدد من ورش العمل والجلسات الاستشارية التقنية المتخصصة.
تتمركز inspireU كمسرّعة الأعمال الرائدة في المملكة والمنطقة؛ إذ تحتضن المشاريع التقنية وتحولها إلى شركات رائدة تساهم في بناء الاقتصاد الرقمي في المملكة بالإضافة إلى دورها الفعّال في استقطاب وزيادة الاستثمار الأجنبي في السوق المحلي من خلال إبرازها المشاريع عالميًا. وتعمل المسرعة من خلال برامجها على تمكين هذه المشاريع من خلال توفير بيئة مواتية للنمو تشمل الدعم المالي، والخدمات اللوجستية والاستشارية، إضافة إلى برنامج تدريبي مكثف بإشراف أهم الخبراء والمستشارين في وادي السليكون يغطي العديد من المجالات المتنوعة ويشمل تنظيم ورش العمل واللقاءات مع العديد من رواد الأعمال والمرشدين.
وتدعم مسرّعة inspireU المشاريع في سعيها الحصول على استثمار والربط مع المستثمرين والصناديق الاستثمارية في السوق، وتصل قيمة الخدمات المجانية التي يقدمها للمشاريع الناشئة حوالي 600 ألف ريال. ويوفر البرنامج لرواد الأعمال المساحات المكتبية ويعمل على الترويج لمشاريعهم وتوفير فرص المشاركة في أهم الفعاليات من ورش العمل وصولاً إلى المعارض الوطنية والدولية.
والجدير بالذكر أن مسرّعة inspireU فتحت باب التقديم للدفعة العاشرة، وذلك من خلال الرابط التالي: https://www.stc.com.sa/content/stcgroupwebsite/sa/ar/inspire-u/apply-now.html