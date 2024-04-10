منصّة إعلامية جديدة متخصصة في الأغنية السعودية والخليجية.. "الإذاعة والتلفزيون" تطلق "خزامى"

يشار إلى أن إذاعة "خزامى" متاحة عبر مختلف الوسائط الإعلامية والتقنية، بهدف توسيع دائرة الوصول وتقديم تجربة استماع متميزة للمستمعين في المملكة وخارجها، كما أنها تأتي امتدادًا للمشاريع التطويرية التي أعلنت عنها الهيئة خلال مرحلة التغير والتحول الشاملة التي انتهجتها مؤخرًا؛ ومنها تدشين أكاديمية الهيئة للتدريب، وتوفير الاستديوهات الإنتاجية، إضافة إلى إثرائها للمشهد الفكري والتجاري الإعلامي من خلال المنتدى السعودي للإعلام ومعرض مستقبل الإعلام.