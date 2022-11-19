بدْء جلسات المؤتمر الدولي الخامس والثلاثين لمسلمي أمريكا اللاتينية ودول الكاريبي

ورأس الجلسةَ الأولى من أعمال المؤتمر أمينُ مجمع الفقه الإسلامي الدكتور قطب سانو، التي ناقشت أولى محاور المؤتمر مفهوم الكراهية في الغرب ونشأتها وتطورها؛ حيث شارك في تقديمها ممثل دار الفتوى في البرازيل وأمريكا اللاتينية المعتمد الديني الشيخ علي ديب الخطيب، الذي تَحَدث عن مفهوم الكراهية من الناحية اللغوية والشرعية والنفسية؛ فيما تَحدث إمام مسجد باري بالبرازيل الشيخ رود يغو رود يغو عن الفرق بين الكراهية والبغض والعنصرية، واستعرض مستشار ومساعد قاضي قضاة فلسطين الدكتور خالد بارود نشأة الكراهية في الغرب وتطورها بعد أحداث 11 سبتمبر.