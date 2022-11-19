بدْء جلسات المؤتمر الدولي الخامس والثلاثين لمسلمي أمريكا اللاتينية ودول الكاريبي

بدأت صباح اليوم السبت، أولى جلسات المؤتمر السنوي الخامس والثلاثين لمسلمي أمريكا اللاتينية ودول البحر الكاريبي، الذي ينظمه مركز الدعوة الإسلامية بالبرازيل بعنوان "مسلمو أمريكا في مواجهة ظاهرة الكراهية" خلال الفترة 18- 20 نوفمبر 2022م في مدينة ساوبالو البرازيلية، بتنظيم من مركز الدعوة الإسلامية بالبرازيل ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة وزراء وسفراء ووفود رسمية من 30 دولة، وباحثين ومختصين من 100 دولة حول العالم.
ورأس الجلسةَ الأولى من أعمال المؤتمر أمينُ مجمع الفقه الإسلامي الدكتور قطب سانو، التي ناقشت أولى محاور المؤتمر مفهوم الكراهية في الغرب ونشأتها وتطورها؛ حيث شارك في تقديمها ممثل دار الفتوى في البرازيل وأمريكا اللاتينية المعتمد الديني الشيخ علي ديب الخطيب، الذي تَحَدث عن مفهوم الكراهية من الناحية اللغوية والشرعية والنفسية؛ فيما تَحدث إمام مسجد باري بالبرازيل الشيخ رود يغو رود يغو عن الفرق بين الكراهية والبغض والعنصرية، واستعرض مستشار ومساعد قاضي قضاة فلسطين الدكتور خالد بارود نشأة الكراهية في الغرب وتطورها بعد أحداث 11 سبتمبر.
كما شارك في الجلسة الأولى كل من رئيس مجلس مؤسسة أمناء مشوار التنمية بمصر الدكتور صلاح الدين الجعفراوي، ومدير مركز المركز الثقافي العربي اللاتيني بالإكوادور الدكتور أحمد عبدو، اللذيْن تَحَدّثا عن ظاهرة الإسلاموفوبيا وعلاقتها بالكراهية (أمريكا اللاتينية أنموذجًا)، واختُتمت الجلسة بالتطرق لمفهوم الكراهية في الغرب الإكوادور أنموذجًا، والذي تَحَدّث فيه الدكتور محمد أنيس.