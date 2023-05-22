50 شركة سلوفاكية تبحث الفرص الواعدة للشراكة مع قطاع الأعمال بالمملكة

من جهته، قال سفير جمهورية سلوفاكيا لدى المملكة رودولف ميخالكا: الملتقى يُعتبر الأول بين أصحاب الأعمال السعوديين والسلوفاكيين، والعلاقات بين البلدين تدخل مرحلة جديدة؛ في ظل اهتمام كبير من قطاع الأعمال في سلوفاكيا بالشراكة مع قطاع الأعمال السعودي.