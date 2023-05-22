50 شركة سلوفاكية تبحث الفرص الواعدة للشراكة مع قطاع الأعمال بالمملكة

تعتزم أكثر من 50 شركة سلوفاكية الدخول في شراكات تجارية واستثمارية مع نظيراتها السعودية، والاستفادة من الفرص بالسوق السعودي من خلال مشاريع رؤية 2030 في القطاعات الاقتصادية المستهدفة.
وعقد اتحاد الغرف السعودية، اليوم الاثنين، بمقره، فعاليات ملتقى الأعمال السعودي- السلوفاكي؛ حيث سلّط الضوء على آفاق التعاون بين البلدين في قطاعات المقاولات والعقار والسياحة والطاقة والرعاية الصحية وتقنية المعلومات.
وقال نائب رئيس اتحاد الغرف السعودية فايز الشعيلي: افتتاح سفارة سلوفاكيا رسميًّا في الرياض يُعتبر خطوة مهمة تسهم في توطيد العلاقات الاقتصادية.
وأضاف: حجم التبادل التجاري قليل مقارنة بحجم التجارة الخارجية والقدرات الإنتاجية والتصديرية للبلدين.
من جهته، قال سفير جمهورية سلوفاكيا لدى المملكة رودولف ميخالكا: الملتقى يُعتبر الأول بين أصحاب الأعمال السعوديين والسلوفاكيين، والعلاقات بين البلدين تدخل مرحلة جديدة؛ في ظل اهتمام كبير من قطاع الأعمال في سلوفاكيا بالشراكة مع قطاع الأعمال السعودي.
يشار إلى أن العلاقات بين المملكة وسلوفاكيا شهدت تطورًا ملحوظًا؛ حيث افتُتِحَت مؤخرًا سفارة سلوفاكيا رسميًا بالرياض، فيما نما حجم التبادل التجاري بنسبة 56% حيث بلغ 1.2 مليار ريال عام 2022.