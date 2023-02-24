"البارقي: "سراق القلوب" لقب أفتخرُ به.. والسعودية الأولى طبيًّا في الشرق الأوسط

"البارقي: "سراق القلوب" لقب أفتخرُ به.. والسعودية الأولى طبيًّا في الشرق الأوسط
كشف اللواء الطبيب الدكتور محمد آل بلغيث البارقي، استشاري أول أمراض القلب والقسطرة بمدينة الملك عبدالعزيز الصحية بوزارة الحرس الوطني، عن أن تقييم السعودية طبيًّا هو "رقم واحد في الشرق الأوسط". وأضاف في تصريح إلى قناة العربية بأن الأطباء والطبيبات السعوديات وصلوا إلى درجات علمية وبحوث علمية مقدَّرة في جميع أنحاء العالم، والأوراق العلمية التي تُقدَّم من السعودية الآن تضاهي الأوراق العلمية والأبحاث على مستوى العالم.
وعن بدايته في مجال الطب قال: "بدأتُ استشاريًّا في 1 ديسمبر عام 2000م، وكنت أول مبتعث من الحرس الوطني يحصل على الدكتوراه في مجال القلب والقسطرة. والحمد لله، العطاء لا يزال، وقد اكتسبتُ خبرات عالمية".
وأكد الاستشاري بلغيث أن السعوديين والسعوديات يمتلكون طموحًا كبيرًا وقويًّا.. لافتًا إلى أنه في السابق كنا متأخرين بعض الشيء في مجال الطب مقارنة ببعض الدول، لكن الآن بفضل برامج الابتعاث الخارجي التي وفَّرتها الدولة للأطباء والطبيبات السعوديين سيطرنا على الوضع من ناحية الطب؛ إذ إن إمكانيات وتجهيزات الطب في السعودية تضاهي أي مستشفى عالمي.
وعن سبب تسميته بـ"سراق القلوب" أوضح الاستشاري البارقي، الذي أنقذ حياة أكثر من 20 ألف شخص خلال 22 عامًا أن هذه التسمية من الألقاب التي يفتخر بها؛ كونها تدل على محبة الناس، وتقديرهم للعمل الذي يقوم به من خلال دعواتهم وثنائهم الذي يصله من مرضاه وذويهم.