"البارقي: "سراق القلوب" لقب أفتخرُ به.. والسعودية الأولى طبيًّا في الشرق الأوسط

وأكد الاستشاري بلغيث أن السعوديين والسعوديات يمتلكون طموحًا كبيرًا وقويًّا.. لافتًا إلى أنه في السابق كنا متأخرين بعض الشيء في مجال الطب مقارنة ببعض الدول، لكن الآن بفضل برامج الابتعاث الخارجي التي وفَّرتها الدولة للأطباء والطبيبات السعوديين سيطرنا على الوضع من ناحية الطب؛ إذ إن إمكانيات وتجهيزات الطب في السعودية تضاهي أي مستشفى عالمي.