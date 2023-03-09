وزارتا الرياضة والتعليم تُدشنان دوري المدارس لكرة القدم للبنين
دشن وزير التعليم يوسف البنيان، ونائب وزير الرياضة بدر بن عبدالرحمن القاضي، صباح اليوم الخميس، الموسم الرابع لمشروع دوري المدارس لكرة القدم للبنين، والموسم الأول من دوري المدارس للألعاب الرياضية المختلفة للبنات، في مقر وزارة التعليم بالرياض.
وأعرب نائب وزير الرياضة عن تفاؤله بنجاح وتميّز الموسم الرابع لمشروع دوري المدارس لكرة القدم للبنين، والموسم الأول من دوري المدارس للألعاب الرياضية المختلفة للبنات.
وقال: إنه يستهدف الوصول مع النسخ السابقة إلى مشاركة قرابة 500 ألف طالب وطالبة في 47 مدينة ومحافظة بالمملكة، في ثمانية ألعاب رياضية مختلفة منها كرة القدم.
ونوّه إلى الاهتمام والحرص على حضور الألعاب الرياضية الأخرى، بنسبة 66% في هذا الموسم، بينما تمثل لعبة كرة القدم الرياضة الأكثر شعبية بنسبة 33% فقط.
وكشف نائب وزير الرياضة عن العمل بالتعاون مع وزارة التعليم لتطوير ملاعبها ومنشآتها الرياضية واستغلالها ورفع كفاءتها؛ لتكون جاهزة للقطاعين التعليمي الرياضي.
وأشار إلى استمرار مشروع دوري المدارس لكرة القدم في موسمه الخامس العام المقبل، بعد أربعة مواسم من الشراكة الناجحة والمثمرة، قائلاً: إن "المشروع رافد مهم للرياضة السعودية لاكتشاف المواهب وهو جزء من الاستراتيجية الوطنية للرياضة".
وعن نسب وأعداد المواهب الكروية المكتشفة إلى الآن، أوضح "القاضي" أن الهدف من دوري المدارس هو إتاحة فرصة المشاركة لجميع الطلاب والطالبات، متوقعًا أن تزداد نسبة اكتشاف المواهب الرياضية، وبالتالي تطويرها وتنميتها مع الوقت، واكتساب الخبرات.
وقال نائب وزير الرياضة بدر بن عبدالرحمن القاضي، في تصريح لـ"سبق": إن المشاركة هي العنصر الأهم مع إتاحة الفرصة للجميع، مضيفًا: من الطبيعي أن يكون اكتشاف المواهب بنسب منخفضة؛ إذ يأمل أن ترتفع النسبة وتزداد أعداد الموهوبين المكتشفين مع التجربة والخبرة.
ونوّه إلى دور أكاديمية "مهد" بالشراكة مع وزارة التعليم، وبدور معلم التربية البدنية الذي يتم تطويره وتدريبه ليكتشف المواهب الرياضية بين الطلاب.
وعن رفع قيمة جوائز البطولة أكد نائب وزير الرياضة، الحرص على زيادة الشراكة مع القطاع الخاص وإيجاد رعاة للبطولة.
وقال لـ"سبق": "كلما نمت البطولة واكتسبت جماهيرية وحضورًا وشعبية أكثر، زاد اهتمام القطاع الخاص بها وتحقيق استدامة لهذا المشروع".
ويُعد دوري المدارس الذي تُنفذه وزارة الرياضة بالتعاون مع وزارة التعليم منذ أربع سنوات، على مستوى مدارس التعليم في جميع أنحاء المملكة أحد مشروعات وزارة الرياضة المُنبثق من رؤية المملكة 2030، الذي يستهدف طلاب وطالبات المدارس؛ لاكتشاف مواهبهم الرياضية في مختلف الألعاب.
ونظمت المواسم الثلاثة الماضية في دوري المدارس لكرة القدم، في 47 مدينة، بمشاركة أكثر من 35 ألف فريق، يمثلهم أكثر من خمسمئة ألف لاعب ولاعبة، بمجمل 50 ألف مباراة، وإدارة ألفي حكم، فيما شارك في هذه المواسم، 25 ألف متعاون، وأكثر من 13 ألف مدربٍ ومدربة.
وتوّجت وزارتا التعليم والرياضة، بطلي بطولة نخبة المملكة لدوري المدارس لكرة القدم للبنين 2022، بجوائز مالية بلغت ثلاثة ملايين و700 ألف ريال، وزعت على أصحاب المراكز الأربع الأولى في الفئتين 15 عامًا و18 عامًا.
وحصل صاحب المركز الأول على مليون ريال، و500 ألف ريال لصاحب المركز الثاني، و250 ألف ريال لصاحب المركز الثالث، و100 ألف ريال لصاحب المركز الرابع.
كما تم تتويج اللاعبين المميزين بالبطولة في الفئتين 15 عامًا و18 عامًا، بجوائز مالية بلغت 60 ألف ريال بواقع 10 آلاف ريال لأفضل لاعب، و10 آلاف ريال لهداف البطولة، و10 آلاف ريال لأفضل حارس في البطولة.