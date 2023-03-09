وزارتا الرياضة والتعليم تُدشنان دوري المدارس لكرة القدم للبنين

ونظمت المواسم الثلاثة الماضية في دوري المدارس لكرة القدم، في 47 مدينة، بمشاركة أكثر من 35 ألف فريق، يمثلهم أكثر من خمسمئة ألف لاعب ولاعبة، بمجمل 50 ألف مباراة، وإدارة ألفي حكم، فيما شارك في هذه المواسم، 25 ألف متعاون، وأكثر من 13 ألف مدربٍ ومدربة.