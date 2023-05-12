أكثر من ١٨٠ ألف مشارك.. حدث عقاري عالمي في الرياض سبتمبر المقبل

وستتضمن المحاور الرئيسة في المؤتمرات "قمة المعيشة المستقبلية"، وهي سلسلة من الجلسات الطموحة التي تركز على المعيشة المستقبلية، و"منتدى المستثمرين المؤسسيين"، وهو مكان للمستثمرين المحليين والدوليين للتواصل والاستثمار في المشاريع المستقبلية القادمة في دول مجلس التعاون الخليجي، و"CityscapeWIRE (Women In Real Estate)"، وهي سلسلة من فعاليات الشبكات الاجتماعية التي تهدف إلى تحفيز حياة النساء في قطاع العقارات، ومنطقة التصميم والعمارة، التي تعرض اتجاهات الصناعة بهدف إلهام الجيل القادم من متخصّصي التصميم والتخطيط الجماعي.