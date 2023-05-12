أكثر من ١٨٠ ألف مشارك.. حدث عقاري عالمي في الرياض سبتمبر المقبل

أعلن معرض سيتي سكيب العالمي "Cityscape Global"، اليوم الجمعة، أنه سيعقد في المملكة العربية السعودية في شهر سبتمبر المقبل من هذا العام، لأول مرة، ومن المتوقع أن يحضر أكثر من 180 ألف مشارك محلي ودولي.
وسيستضيف الحدث العقاري مشاركة المئات من المطورين الرئيسين الذين يعرضون مشاريعهم، بما في ذلك العروض الحصرية عالمية المستوى لأكبر مشاريع الجيجا في العالم، إضافة إلى ذلك، سيتم عرض خدمات العقارات المختلفة بما في ذلك المهندسون المعماريون والتقنية العقارية والمستشارون والمقاولون.
وسيتم ذلك بالتزامن مع أكثر من 200 متحدث خلال برنامج يستمر لمدة 4 أيام في مركز المعارض والمؤتمرات في الرياض الذي يفتتح في 10 سبتمبر المقبل.
وستتضمن المحاور الرئيسة في المؤتمرات "قمة المعيشة المستقبلية"، وهي سلسلة من الجلسات الطموحة التي تركز على المعيشة المستقبلية، و"منتدى المستثمرين المؤسسيين"، وهو مكان للمستثمرين المحليين والدوليين للتواصل والاستثمار في المشاريع المستقبلية القادمة في دول مجلس التعاون الخليجي، و"CityscapeWIRE (Women In Real Estate)"، وهي سلسلة من فعاليات الشبكات الاجتماعية التي تهدف إلى تحفيز حياة النساء في قطاع العقارات، ومنطقة التصميم والعمارة، التي تعرض اتجاهات الصناعة بهدف إلهام الجيل القادم من متخصّصي التصميم والتخطيط الجماعي.
وقال كريس سبيلر، نائب رئيس (Cityscape Global): "يتوافق إطلاق الحدث العقاري الضخم في الرياض تماماً مع الأركان الثلاثة الرئيسة لإستراتيجية رؤية المملكة 2030 - المجتمع المزدهر والاقتصاد المزدهر والأمة الطموحة".
وتابع: "المملكة العربية السعودية حالياً هي موطن بعض أكثر مشاريع الجيجا الطموحة في أي مكان في العالم، وهي القوة الدافعة لقطاع العقارات للجيل القادم".