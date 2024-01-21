"ضواحي الوطنية للإسكان" تُغيّر مفهوم السكن.. وتصبح الخيار الأول للباحث عن جودة الحياة.. فبماذا تتميز؟

إن ضواحي الوطنية للإسكان اليوم تُمثل تحفة عمرانية تراعي "جودة الحياة" وتحاكي أرقى المجمعات في العالم، بدءًا من التخطيط، ومروراً بالتنفيذ، ووصولاً إلى استفادة السكان من هذه المقومات، فتخطيط الضاحية بتفاصيل مجمعاتها تم تطويره بطريقة فريدة يضم احتياجات الأسرة الصحية والتعليمية والرياضية والترفيهية، ويجعل الضاحية خياراً أول للعيش دون الحاجة لمغادرتها نتيجة لتوفّر كافة المتطلبات الحياتية من تكامل البنية التحتية، ومقومات جودة الحياة، و المسارات الآمنة للمشاة بحيث لا يعتمد السكان على حركة السيارات فقط، بل يتم الوصول إلى كافة المرافق والخدمات في أقل من 7 دقائق سيرًا على الأقدام، مما يقلل من الانبعاثات الضارة وازدحام الشوارع، ويتيح للسكان اتباع نظام حياة صحي بممارسة الرياضة والمشي، والتي بدورها ستزيد من الترابط والاحتكاك مع الجيران في المجتمع، إلى جانب أماكن لإقامة الأنشطة التفاعلية المتنوعة، وتوافر الخيارات والأنشطة التجارية التي لا تبعد عن مقر السكن أكثر من 15 دقيقة.