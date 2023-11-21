مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تكشف إمكانية إنتاج جزء ثانٍ من الفيلم العالمي "أعظم الرحلات: الحج إلى مكة المكرمة – على خُطى ابن بطوطة"

وخلال نحو (46) دقيقة استمتع الحضور برحلة سينمائية رائعة، أبرزت الجهد الكبير المبذول في العمل الذي تم تصويره بين المملكة العربية السعودية والمغرب؛ إذ يمثل تجسيدًا لرحلة ابن بطوطة، الرحالة العربي الشهير، الذي لفَّ العالم، ووصف البلاد والمدن، من خلال حجته التي انطلق فيها من مدينته الأصلية طنجة بالمغرب إلى مكة المكرمة؛ لأداء فريضة الحج بين عامَي 1325 و1326 ميلاديًّا، وعبر نحو 3 آلاف ميل. تلك الرحلة بدأت كما يصورها الفيلم بتجربة مثيرة مع قاطع طريق، تحول إلى حارس شخصي لابن بطوطة مقابل أجر، ثم أصبح لاحقا صديقًا له.