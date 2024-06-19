رئيس "مشارق" يرفع التهنئة إلى خادم الحرمين وولي العهد بمناسبة نجاح موسم الحج

رفع رئيس مجلس إدارة شركة مطوفي حجاج دول جنوب شرق آسيا "مشارق" عدنان بن حسين مندورة التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1445هـ.
وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس إدارة شركة مطوفي حجاج دول جنوب شرق آسيا عدنان مندورة: نحمد الله على نجاح موسم الحج والذي تحقق بمتابعة ودعم خادم الحرمين الشريفين وحكومته ومؤسساتها لخدمة ضيوف الرحمن ليؤدوا مناسكهم بطمأنينة وأمان، ومتابعة مباشرة من وزير الحج والنائب والوكلاء وكل قطاع وزارة الحج وكل القطاعات الحكومية والأهلية والخاصة.
وأوضح "مندورة" أن الشركة سجلت نجاحًا في خطة التروية والتصعيد والنفرة والتفويج وتنقلات حجاج شركة ركين المتميزة والماسية التابعة لـ"مشارق" في جميع مراحلها والبالغ عددهم نحو 370 ألف حاج.
وأشار إلى أن الشركات يعمل بها ما يقارب 20 ألف موظف وموظفة لخدمة الحجاج القادمين من 18 دولة، وهو ما تطلب مضاعفة جهود الشركة لتقديم أفضل الخدمات، والمتضمنة تسهيل الإجراءات وتيسير استضافة قاصدي الحرمين الشريفين، وتقديم أفضل الخدمات لهم، مع إثراء تجربتهم الدينية والثقافية.
من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لـ"مشارق" وليد محمد رشيدي أن الشركة قامت بتحديث مشروع كاميرات المراقبة في كافة مخيمات منظومة مشارق، وبها تتم متابعة ومراقبة كل عمليات المشاعر المقدسة من تقديم الإعاشة والنظافة والتفويج للجمرات وغيرها، ما يؤكد مواكبة الشركة لموسم الحج بكل الوسائل التكنولوجية والرقمية التي تحقق راحة ضيوف الرحمن.
وأضاف أن تجهيز المخيمات ونجاح عملية تسوية وتبليط مخيمات الحجاج بمشعر عرفة بما يقارب 300 ألف متر مربع، والتي تم إنجازها في وقت قياسي كان لها أثر كبير في رفع نسبة رضا الحجاج.
واختتم "رشيدي" بالقول: الشركة وضعت في خططها راحة حجاجها منذ دخولهم الأراضي السعودية وحتى مغادرتهم إلى بلادهم، بدايةً من الاستقبال والتسكين وتأمين الإعاشة مرورًا بتصعيدهم إلى مشعر منى، واستقبالهم في المخيمات، والإشراف على خدمتهم، وتسكينهم في عرفة، ونقلهم إلى مشعر مزدلفة، والإشراف على عملية وصولهم إلى مشعر منى، والإشراف على المخيمات في مشعر منى خلال أيام التشريق، وانتهاءً بالإشراف على نقلهم إلى مكة المكرمة ومتابعة مساكنهم فيها، وترتيب إجراءات مغادرتهم بيسر وسهولة.