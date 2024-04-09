مرتديًا الزي السعودي.. سفير الصين بالمملكة: إلى اللقاء أيتها السعودية العزيزة

وعبّر تشن وي تشينغ، عن إعجابه بما تعيشه المملكة من قفزات نوعية متسارعة، جعلتها من أكثر الجهات جذبًا للاستثمار، وأصبحت أكبر شريك تجاري للصين؛ حيث ازدادت التجارة بين البلدين بنسبة 40% خلال 4 سنوات، وأما المجتمع السعودي فبات اليوم أكثر حيوية وانفتاحًا على العالم، حتى أصبحت السعودية وجهة رئيسية للرحلات الجماعية الصينية.