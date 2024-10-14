بتكريم أكثر من 290 مدرسة.. اختتام ملتقى التميز المدرسي "تميز 2024"

وأقيم الملتقى بتنسيق مشترك بين وزارة التعليم وهيئة تقويم التعليم والتدريب، وشمل التكريم عددًا كبيرًا من المدارس الحكومية والأهلية والعالمية والمصنفة في مستوى التميز وفقًا لنتائج التقويم الخارجي، كما شهد الملتقى توقيع اتفاقيات اعتماد مدرسي بين الهيئة، ممثلة بمركز تميز وثماني عشرة شركة ومدرسة عالمية وأهلية.