"خدمات ميدانية".. كثافة في تفويج الحجاج من ميقات ذي الحليفة إلى مكة "صور"

ورصدت وكالة الأنباء السعودية "واس"، توافد ضيوف الرحمن إلى الميقات، اليوم، وسط جهود مكثّفة تبذلها هيئة تطوير المدينة المنوّرة الجهة المشرفة على الجامع من خلال استكمال مراحل إعادة تأهيله وتطوير المرافق والخدمات التابعة للجامع، وتوفير خدمات التوعية والإرشاد بلغات عدة، وتوفير المصاحف داخل المسجد، وكراسي متحرّكة لخدمة كِبار السن وللأشخاص ذوي الإعاقة، ومصادر سُقيا المياه، ونقاط الوضوء، وخدمات النظافة، وإرشاد التائهين إلى مواقع الحافلات، إلى جانب الخدمات الأمنية التي تقدم على مدار الساعة، لمتابعة انسيابية وصول الحافلات للميقات، ووقوفها في الأماكن المخصّصة جوار المسجد بشكلٍ منتظمٍ، ومغادرتها باتجاه طريق الهجرة السريع إلى مكة المكرّمة، وفق برنامج تفويج يراعي كثافة وتوقيت أعمال التفويج، وتنسيق انتقال حافلات نقل الحجاج من المساكن إلى الميقات.